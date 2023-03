Piantedosi verso le dimissioni

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sembra sempre più isolato e circondato da voci di dimissioni. Il silenzio della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il freddo dei suoi colleghi potrebbero segnare il suo destino. Il prefetto entrato in politica, con molti errori, si trova oggi a Malta per i colloqui del Med5. Le voci che lo danno in uscita dal governo si stanno moltiplicando. Tuttavia, il ministro ha rilasciato un comunicato affermando che le voci di dimissioni sono completamente infondate.

Il ministro Piantedosi è accerchiato, le ipotesi di dimissioni

Nessuno sembra aver accettato la figura di Piantedosi come “ministro tecnico” . La sua ambizione e la sua inesperienza mettono a rischio il suo destino politico. Nonostante le sue abilità come prefetto e la sua capacità di gestire situazioni complesse, i due decreti partoriti nel suo breve mandato hanno sollevato molte critiche. La quasi totalità del governo considera il primo, relativo ai rave, un pasticcio. E le Nazioni Unite hanno bocciato il secondo, riguardante le Ong, per il suo carattere vessatorio.



Piantedosi è stato al centro di molte controversie, come nel caso della nave Diciotti, della Gregoretti e della Open Arms. Tuttavia, nonostante le indagini per i suoi reati, Piantedosi ha sempre difeso le scelte politiche rivendicate da Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno è stato anche criticato per la sua decisione di mandare le navi umanitarie nei porti italiani più lontani per costringere le Ong a sostenere costi enormi e mantenerle il più lontano possibile dalla scena dei soccorsi nel Mediterraneo.

