Bufera sui due artisti per una foto di una tazza postata sui social: "Un po' la Franzoni la capisco"

È bufera sui Piattini Davanguardia. La coppia barese creatrice di ‘mug’ originali (tazza in inglese, ndr), è diventata famosa a livello nazionale circa un anno fa, quando Orietta Berti l’ha presentata durante Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai 3. Ora però i due coniugi sono nei guai. Tutta colpa di una foto postata su Instagram in occasione della Festa della mamma. E, soprattutto, della scritta che si vede sulla tazza: “Un po’ la Franzoni la capisco”.

Ma le sue parole fomentano ancor di più la rabbia dei critici della tazza con la scritta “Un po’ la Franzoni la capisco”, che le considerano come una “toppa peggiore del buco”. E allora arriva la controreplica dei Piattini Davanguardia: “Nessuno sta semplificando la situazione, si tratta semplicemente di un pensiero condivisibile o meno. Nessuno vi costringe a condividerlo”. Insomma, i due non si pentono affatto di aver messo in commercio una tazza dedicata alla Franzoni. Prodotto che può ancora essere acquistato tranquillamente nello shop del loro sito web alla modica cifra di 25 euro.

