Piero Chiambretti, la rivelazione a Verissimo: “Ho sentito la voce di mia mamma”

Piero Chiambretti è pronto a tornare in televisione per condurre l’ennesimo programma della sua lunga carriera. Il nuovo show si chiamerà ‘La tv dei 100 e uno’ e andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da mercoledì 15 marzo. È lo stesso Chiambretti a illustrare il contenuto della trasmissione mentre è ospite nel salotto di Verissimo, intervistato dalla padrona di casa Silvia Toffanin. Non poteva mancare naturalmente un clamoroso colpo di scena. Succede quando il conduttore piemontese rivela di aver sentito la voce della mamma defunta tre anni fa per Covid durante la registrazione del programma.

Leggi anche: Batosta per Chiambretti, il tribunale non gli dimezza il mantenimento nonostante il tracollo finanziario

Piero Chiambretti a Verissimo

Piero Chiambretti a Verissimo: la rivelazione sulla mamma

“Il cast è composto da bambini con un età dai 6 ai 10 anni”, così Piero Chiambretti illustra durante Verissimo come sarà strutturata la nuova trasmissione che condurrà su Canale 5 a partire da mercoledì prossimo. Ma il conduttore fa anche una gradita sorpresa agli spettatori della Toffanin presentandosi nello studio di Verissimo insieme a Leonardo e Giulia, due dei 100 giovanissimi protagonisti de ‘La tv dei 100 e uno’.

“I bambini sono imprevedibili e sorprendono. – spiega Piero Chiambretti – Anche in televisione noi adulti non diciamo sempre la verità anche perché il politicamente corretto vince sempre. I bambini invece dicono sempre quello che pensano”. Ma nel corso di Verissimo il conduttore riesce a stupire tutti con le sue rivelazioni sulla madre. “Ho fatto tanti programmi e mia mamma è sempre stata la mia prima telespettatrice. Da tre anni ho una telespettatrice in meno”, ricorda facendo riferimento al decesso della donna avvenuto a causa del Covid.