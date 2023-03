Pio e Amedeo contro Fabio Fazio: “Non sa fare le interviste”

Grande ritorno in prima serata in tv per Pio e Amedeo. Da venerdì su Canale 5 parte il loro nuovo show intitolato ‘Felicissima sera – All Inclusive’. Tra gli ospiti della prima puntata ci saranno Silvia Toffanin, Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Giovanna Civitillo e Zucchero. Per l’occasione, Pio e Amedeo si lasciano intervistare dal Corriere della Sera. Ed è durante l’intervista che piazzano un colpo basso nei confronti del conduttore di Che tempo che fa Fabio Fazio, rivelando che durante il loro show ci sarà un blocco intitolato ‘Che intervista che fa’, una parodia del talk di Fazio.

Pio e Amedeo

Il nuovo show di Pio e Amedeo

“C’è ancora qualcuno? Sono rimasti in pochi ormai a non essersi offesi. – così Pio e Amedeo intervistati dal Corriere – Ma va bene così, da un po’ di anni il vento ci sta girando a favore, ora ci hanno servito sul piatto questo concetto di inclusività. Quindi la chiave del nostro show sarà la ricerca dell’inclusività a tutti i costi. La cercheremo in ogni cosa, in ogni ospite, in ogni discorso. Si arrabbierà chi non ci capisce o chi pensa che siamo stati troppo credibili”.

Per quanto riguarda Gigi D’Alessio, ad esempio, Pio e Amedeo spiegano che “includerlo significa farlo accettare da un pubblico che lo snobba da sempre, da quei giornali glamour che lo ignorano. Lo trasformeremo in un radical chic, dal nome al vestiario, alle canzoni”. La Toffanin, invece, “si fa i fatti di tutti ma nessuno si fa i fatti suoi. Le chiederemo qualunque cosa: la sua intimità, quello che succede a casa, le cene di Natale con il suocero, la tombola. Ad esempio, quanto costa una cartella della tombola a casa loro? Quante azioni bisogna scambiare per acquistarne una? Silvia ha accettato subito, quando glielo abbiamo proposto ha fatto la faccia di chi si viene a consegnare”.