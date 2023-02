Pippo Baudo, ecco come sta

Ieri pomeriggio a Italia Sì, programma Rai, lo storico direttore di palco di Pippo Baudo, Pippo Balistreri, si era commosso in diretta parlando delle condizioni di salute del conduttore. Oggi Il Messaggero annuncia di aver contattato il volto televisivo di decenni di trasmissioni Rai per parlare direttamente con lui e farsi dire come sta. “Sono Baudo, sono Pippo Baudo”, ha risposto con ironia l’ottantaseienne di Militello in Val di Catania. “Non capisco perché girino certe voci”, ha proseguito.

Baudo al Messaggero: “Ecco come sto”

“Il mio nome è Baudo, Pippo Baudo. E sto bene”. Esordisce con la consueta ironia, Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, in arte Pippo, al telefono con i cronisti del Messaggero, introdotto dalla sua storica assistente, Dina Minna. Assicura di essere stato da poco a pranzo fuori e di accingersi a fare un riposino.

“Tranquilli”, prosegue il conduttore. “Non capisco come siano circolate certe notizie. E il miglior modo per rassicurare tutti è risponderle di persona, farle sentire la mia voce e augurarle un buon pomeriggio”.

L’amato catanese è autore e conduttore di programmi di culto come Canzonissima, Domenica in, Fantastico, Serata d’onore, Novecento e il Festival di Sanremo. Una relazione duratura quella con Sanremo: il record di conduzioni totali, ben tredici, e il parimerito con Mike Bongiorno per quelle consecutive, cinque, che saranno eguagliate con molta probabilità il prossimo anno da Amadeus.

Katia Ricciarelli, Pippo Baudo, al suo matrimonio

Preoccupazione per Pippo Baudo, dalle lacrime di Balistreri alla promessa di Ricciareli

La trasmissione Italia Sì, condotta per la Rai da Marco Liorni, aveva registrato il picco della preoccupazione per Pippo Baudo. Il suo storico storico direttore di palco, Pippo Balistreri, si era commosso fino alle lacrime per le sue condizioni di salute, prendendo l’abbraccio di Liorni. Il figlio di Pippo, diceva Balistreri, avrebbe lasciato l’Australia per passare le ultime ore con il padre.

Alla notizia della telefonata in redazione al Messaggero, esulta anche Katia Ricciarelli, che è stata moglie di Baudo per diciotto anni, fino al 2004. “Non capisco veramente perché succedano certe cose. Sarà almeno la terza volta che scatta un tamtam sulla sua salute”. E fa una promessa a Pippo: “Comunque meglio così, era un po’ che non ci sentivamo, lo chiamerò presto per scherzarne con lui”.

