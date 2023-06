Previsioni meteo, brutte notizie per gli italiani: doppio ciclone in arrivo

Pessime previsioni meteo per questa settimana. È infatti in arrivo un doppio ciclone che porterà piogge, temporali e instabilità in gran parte del Paese, ma soprattutto al Centro-Nord. Anzi, a dire la verità il primo ciclone è già arrivato, proveniente dalla Repubblica Ceca, con ari fresca e precipitazioni nel Nord Italia. Da domani invece sarà il turno del ciclone Oscar portare umidità e nubifragi verso Sardegna e poi il Centro-Sud . Tutto però cambierà nuovamente nel fine settimana. Ecco le previsioni.

Previsioni meteo: doppio ciclone

Dunque le previsioni meteo per questa settimana non sono buone. Il doppio ciclone ha già fatto sentire le sue conseguenze nel Nord e nel Centro del paese, dove si sono registrati anche forti temporali. Con il ciclone Oscar poi le cose potrebbero peggiorare anche nelle regioni del Sud e nelle Isole. Previste anche piogge persistenti, accompagnate in alcuni casi da grandine e venti forti.

In particolare, le previsioni meteo sul doppio ciclone, prevedono che quello proveniente dalla Repubblica Ceca provocherà ancora nelle prossime ore tanta instabilità, in modo particolare tra Liguria, Piemonte e Toscana. Poi nel corso del pomeriggio anche Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Sardegna potranno essere soggette a forti temporali. Anche le temperature massime caleranno di 6-8° C, scendendo dai 31 gradi registrati nei giorni scorsi ai più primaverili 23-25 gradi.