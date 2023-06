Il meteo del weekend e dell’inizio della prossima settimana. Previsioni meteo, Italia spaccata in due tra temporali e sole. La pioggia proveniente dalla Francia colpisce il Nord, mantenendo le temperature lontane dal caldo africano e causando temporali in molte parti d’Italia. Giugno segue la strada instabile di maggio con continui cambiamenti del tempo. Il meteorologo Mattia Gussoni di www.iLMeteo.it afferma che nei prossimi dieci giorni il tempo rimarrà instabile a causa dell’assenza dell’anticiclone africano e della posizione lontana dell’anticiclone delle Azzorre. Quest’alta pressione, chiamata così per la sua origine intorno alle Isole Azzorre nell’Atlantico, si è spostata verso Irlanda, Inghilterra, Norvegia e Svezia.

Meteo del weekend e fino al 6 giugno

Statistiche meteo, Italia spaccata in due fino almeno al 6 giugno

Le previsioni meteo, Italia spaccata in due fino almeno al 6 giugno. Il Nord Europa gode di giornate stabili, con temperature piacevoli di 22-25°C in Norvegia, mentre in Italia abbiamo vissuto settimane di temporali e piogge per almeno 5 settimane. Anche questo primo weekend di giugno seguirà la stessa tendenza, soprattutto al Centro-Nord. Una perturbazione chiamata “Marsigliese”, proveniente dal Sud della Francia, porterà piogge più diffuse al Nord almeno fino a lunedì. Al Centro saranno frequenti i temporali, ma ci saranno anche momenti di sole lungo le coste, mentre al Sud prevarrà il sole con massime fino a 30°C.

Oggi, sabato 3 giugno, avremo rovesci al mattino sulle Alpi, Prealpi, Appennini e nel nord Sardegna. A partire dall’ora di pranzo si formeranno anche alcuni temporali nella Pianura Padana, soprattutto in Lombardia e Piemonte, ma potrebbero verificarsi anche ad Est. Al Centro-Sud i temporali saranno più diffusi nelle zone interne, ma lungo le coste il sole prevarrà.