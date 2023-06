Sciopero dei voli del 4 giugno: garanzie, rimborsi e tutto quello che c’è da sapere

Rinviato dal 19 maggio, arriva lo sciopero dei voli del 4 giugno: garanzie, rimborsi e tutto quello che occorre sapere per chi aveva prenotato un volo per domani, domenica 4 giugno. Lo sciopero nazionale nel settore del trasporto aereo era stato rinviato il 19 maggio a causa delle alluvioni in Emilia Romagna. Questa mobilitazione avrà conseguenze significative per i passeggeri che sono in viaggio di ritorno dal ponte del 2 giugno, con cancellazioni e ritardi dei voli. Le compagnie aeree hanno iniziato ad annullare in anticipo i voli coinvolti nello sciopero. Le compagnie aeree dovrebbero fornire assistenza ai passeggeri, offrendo voli alternativi come stabilito dal Regolamento Comunitario 261/2004. Ecco voli e fasce di garanzie e come ottenere rimborsi.

Disagi negli aeroporti per i voli cancellati

Domenica sciopero dei voli del 4 giugno: garanzie e rimborsi

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) ha pubblicato l’elenco delle compagnie coinvolte e dei voli garantiti. Riguardano i movimenti aerei da e per l’Italia in sciopero dei voli del 4 giugno: garanzie e rimborsi. Lo sciopero coinvolge i lavoratori delle imprese di assistenza a terra.

Coinvolgerà anche i lavoratori del settore aereo, aeroportuale e dell’indotto aeroportuale (dalle 00:01 alle 23:59). Il personale di volo di Air Dolomiti (dalle 00:01 alle 24:00). I lavoratori di terra della compagnia Emirates (dalle 12:00 alle 16:00), il personale di Vueling Airlines (dalle 00:01 alle 24:00). Il personale di terra della compagnia American Airlines (dalle 12:00 alle 16:00) e il personale di volo di Volotea (24 ore). Inoltre, per la giornata di domenica 4 giugno sono previsti due scioperi locali indetti dal sindacato Cobas. Ino presso il Centro di Controllo d’Area di Roma e uno presso il Centro di Controllo d’Area di Milano dalle 13:00 alle 17:00.