Un elicottero militare che era decollato da Rimini ha eseguito un atterraggio violento lungo via Dismano a nord all’aero club La Spreta intorno alle 15. Dalle prime ricostruzioni sembra che il velivolo, un’AgustaWestland AW129 Mangusta decollato da Rimini, a causa di un’avaria abbia tentato un atterraggio di emergenza, finendo però a terra rovesciato su un fianco.

Feriti i due militari a bordo

I due i militari a bordo dell’elicottero sono stati portati all’ospedale Bufalini di Cesena con vari traumi: uno, il più grave, è stato trasportato in elicottero. L’altro via terra, in ambulanza. Nessuno dei due sembrerebbe essere in pericolo di vita.

