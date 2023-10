“Stangata sull’Rc auto, aumenti fino al 27,9% l’anno”. Dove (e quanto) risparmiare Economia

Rischio stangata in arrivo per le famiglie italiane. Stando a quanto riportato dall’Osservatorio di Facile.it, infatti, nel giro di soli 12 mesi il costo dell’Rc auto si è fatto ancora più insostenibile, con il premio medio pagato dagli automobilisti che ha fatto registrate forti impennate, fino al 27,9%: a settembre 2023, l’aumento è stato così addirittura pari a 614,39 euro. Conti alla mano, questo significa oltre 130 euro in più rispetto a settembre 2022. Il dato è emerso dall’analisi di un campione di oltre 11 milioni di preventivi e relative quotazioni raccolti da Facile.it tra settembre 2022 e 2023. (Continua a leggere dopo la foto)

>>> Allarme Iban Swap, la truffa che può svuotare il conto corrente: ecco come difendersi “Da oltre un anno stiamo fronteggiando un rialzo costante delle tariffe dell’assicurazione auto, trend che non sembra rallentare – ha sottolineato Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it – Nel contesto attuale, segnato da continui incrementi, confrontare le offerte disponibili sul mercato può rivelarsi fondamentale per trovare il prodotto più adatto alle proprie esigenze e risparmiare”. Come e dove risparmiare? Ecco una mappa delle Regioni italiane sulla base del costo dell’Rc auto. (Continua a leggere dopo la foto) Confrontando i premi medi Rc auto rilevati a settembre 2023 con quelli di 12 mesi prima, ecco emergere come gli aumenti a doppia cifra abbiano finito per interessare tutta la Penisola, seppur con delle differenze. La classifica delle Regioni che hanno fatto segnare gli incrementi maggiori è guidata dall’Umbria, dove nell’ultimo mese le tariffe sono salite mediamente del 37,9% rispetto all’anno precedente. A seguire Lazio, che ha registrato un aumento dei premi medi pari al 36%, e la Sardegna (+34,4%). (Continua a leggere dopo la foto)

Traducendo il fenomeno in numeri assoluti, la Regione più cara resta la Campania: a settembre 2023, per assicurare un’auto nell’area occorrevano, in media, 1.062,49 euro, il 73% in più rispetto alla media nazionale. Sul podio delle maglie nere seguono Calabria, con un premio medio di 673,07 euro, e Puglia (665,36 euro). Dove risparmiare? La zona più economica è, di contro, il Friuli Venezia-Giulia (415,92 euro), davanti a Trentino-Alto Adige e Lombardia.

