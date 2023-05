Re Carlo e la Royal Family: ecco chi c’è e chi manca nella nuova foto ufficiale Esteri

Come da tradizione, in occasione della cerimonia di incoronazione di Re Carlo III è stata scattata la nuova foto ufficiale della famiglia reale dei Windsor. L’attenzione di curiosi e addetti ai lavori è stata subito attirata dai dettagli di questo scatto così importante. Ad interessare il pubblico in modo particolare è la composizione della nuova famiglia reale britannica. Ecco chi c’è e chi non appare nella foto.

Leggi anche: Re Carlo senza Harry: “Deluso della sua assenza”. Ma brinda al nipotino La foto ufficiale dei Windsor: chi c’è con Re Carlo La nuova foto ufficiale di Re Carlo e dei Windsor mostra quella che molti critici ritengono essere una famiglia reale decisamente avanti con l’età. Le persone ritratte nell’immagine sono in tutto 10, ad esclusione proprio di Re Carlo e della sua consorte Camilla. Stavolta a farsi notare più di tutto è una assenza eccellente: quella del figlio Harry il quale, mentre veniva scattata la fotografia, era probabilmente già in partenza verso gli Stati Uniti. Paese dove ora risiede insieme alla moglie Meghan Markle. Altra assenza pesante nella foto ufficiale della famiglia reale è quella di Andrea, fratello di Re Carlo. Nell’immagine scattata dal fotografo Hugo Burnand a Buckingham Palace c’è invece presente tutto il resto della famiglia. Gli unici 40enni presenti sono il principe William insieme alla moglie Kate Middleton. Presente anche l’87enne Duca di Kent, molto legato alla defunta Regina Elisabetta II.

Accanto a quest’ultimo si notano Birgitte, Duchessa di Gloucester e il Principe Richard, Duca di Gloucester. Quindi l’ammiraglio Sir Timothy Laurence con la moglie Anna, la Princess Royal in divisa. Alla destra del Re Carlo e della Regina, i principi di Galles, ci sono i nuovi Duchi di Edimburgo con al centro la principessa Alexandra di Kent, l’86enne Lady Ogilvy. Tutti i presenti nella foto ufficiale indossano tutti gli abiti degli Ordini cavallereschi che hanno “meritato dal re”. Insomma, a far più discutere di questa fotografia sono soprattutto gli assenti che non i presenti.

Leggi anche: Incoronazione di re Carlo, tre giorni di festa: il programma nel dettaglio