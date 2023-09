Regina Elisabetta, le indiscrezioni a un anno dalla morte: ecco cosa l’ha uccisa Esteri

È trascorso un anno esatto dalla morte della regina Elisabetta II. E proprio ora iniziano ad emergere nuovi retroscena e indiscrezioni sulle ultime ore vissute dalla regina e sulla vera causa della sua morte. La sovrana britannica, nel momento in cui è spirata all’età di 96 anni, era già affetta da tempo da una grave malattia alle ossa che la costringeva ad assumere potenti antidolorifici. Secondo quanto riporta Il Messaggero, Elisabetta stava perdendo vista e udito, andava spesso in confusione e passava ormai la maggior parte del suo tempo sulla sedia a rotelle.

Leggi anche: Regina Elisabetta: tutte le bufale pubblicate dopo la sua morte La causa della morte della regina Elisabetta Ma quale è stata la vera causa della sua morte? L’ipotesi più credibile che circola tra i corridoi di Buckingham Palace è collegata ad un evento traumatico che sarebbe accaduto nella casa dove si trovava la regina Elisabetta. Secondo quanto trapela ora, durante la mattinata dell’8 settembre 2022 l’anziana donna sarebbe stata vittima della caduta. È sempre Il Messaggero a riportare questa indiscrezione. Al retroscena sulla causa della morte della regina Elisabetta, si aggiunge la ricostruzione di cosa fecero i suoi familiari durante le sue ultime ore di vita terrena. La mattina dell’8 settembre l’allora principe Carlo, oggi divenuto re, ricevette una telefonata verso le 12.20. Appena terminata la conversazione si sentì il rumore di un elicottero che stava atterrando per prelevare lui e la moglie Camilla.

Presenti a bordo di quell’elicottero anche il principe William, il principe Andrea, Edoardo e Sofia di Wessex. Il volo era previsto alle 13,30, ma l’aereo non decollò fino alle 14,40, bloccato a causa dell’ennesima lite familiare. Il principe Harry si trovava invece a Londra con la moglie Meghan. Ma il padre Carlo lo aveva chiamato per avvertirlo che lui sarebbe stato il benvenuto al capezzale della regina Elisabetta, mentre Meghan no. Per questo Harry alla fine decise di noleggiare un aereo privato.

