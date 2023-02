Un’altra brutta notizia per il mondo della televisione. L’attore americano Richard Belzer è morto infatti all’età di 78 anni. Belzer è stato per diverse stagioni tra i protagonisti principali della serie tv Law & Order, in modo particolare dello spin off Unità vittime speciali, interpretando la parte del detective John Munch per ben 23 anni. Secondo quanto ha dichiarato all’Hollywood Reporter lo scrittore Bill Scheft, un suo intimo amico, l’attore americano, che viveva da diversi anni in Francia, aveva “molti problemi di salute”. Non è però ancora chiaro quali siano state le cause precise del suo decesso.

Richard Belzer è morto

Agli albori della sua carriera, Richard Belzer era un attore comico. Poi venne scelto per interpretare la parte del detective Munch nella serie Homicide: Life on the Street, andata in onda dal 1993 al 1999 sulla Nbc. Poi lo stesso personaggio di Munch divenne uno dei più seguiti e amati di Unità vittime speciali, lo spin off di Law & Order. Ruolo che ricoprì per 326 episodi, dal 1999 al 2016. Tra gli altri ruoli interpretati nel corso della sua carriera, Belzer fu il cugino di Fonzie in Happy Days, oltre ad aver collezionato apparizioni in altre serie tv come Sesame Street, Miami Vice, 30 Rock e The Wire. Ma la ciliegina sulla torta della sua carriera è rappresentata dalla partecipazione al film Scarface di Brian De Palma, con protagonista Al Pacino.

“Il detective John Munch interpretato da Richard Belzer, è un personaggio iconico della televisione. – lo ricorda così Dick Wolf, produttore della serie tv Law & Order – Lo conobbi durante il crossover tra Homicide e Law & Order nel 1997. Ho amato da subito il personaggio e immediatamente dissi a Tom Fontana (creatore di Homicide, ndr) che lo volevo come personaggio in Svu. E così è stato. Richard ha portato il suo umorismo, la sua simpatia nelle nostre vite”.

L’ultimo saluto al protagonista di Law & Order

Anche Harry Winkler, l’attore che interpretò Fonzie, ha voluto ricordare l’amico e collega Richard Belzer. E Mariska Hargitay, che interpreta la protagonista principale di Law & Order – Special Victims Unit, la detective Olivia Benson, dichiara commossa: “Ciao carissimo amico. Mi mancherai, la tua luce unica, e il tuo singolare punto di vista su questo strano mondo. Mi sento fortunata ad averti conosciuto, adorato e lavorato con te, fianco a fianco, per così tanti anni”.

