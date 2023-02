Non c’è proprio pace per Sharon Stone e la sua famiglia. Nel 2021 è scomparso River, il nipotino di appena un anno della nota attrice americana. Pochi mesi dopo era toccato alla madre essere colpita da un ictus. La stessa Sharon ha raccontato pochi mesi fa di aver scoperto di avere un tumore solo grazie ad una seconda visita medica approfondita. E oggi, come se non bastasse, arriva la tragica notizia della morte improvvisa del fratello Patrick Joseph Stone. L’’uomo è morto all’età di 57 anni ed era il padre del nipotino della Stone.

Sharon Stone sconvolta per il fratello morto

Secondo quanto si apprende, Patrick Joseph Stone sarebbe morto domenica scorsa in Pennsylvania a causa di un attacco di cuore causato da una malattia cardiaca. Lascia la moglie Tasha e altri due figli avuti dal matrimonio con lei. “Riposa in pace”, scrive la stessa Sharon Stone in un post pubblicato su Instagram. “È vero, ho perso mio fratello”, aggiunge poi in un video sui social dove appare triste e sconvolta.

“Negli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare un’enorme perdita”, spiega ancora Sharon Stone chiedendo ai suoi milioni di fan di “continuare a essere comprensivi” in un momento così triste per lei e la sua famiglia. Per quanto riguarda la morte del nipote River, i genitori avevano deciso di donare i suoi organi.

“Niente ha aiutato la nostra famiglia a sopportare la tragica morte di River come la donazione dei suoi organi”, rivelò qualche tempo fa l’indimenticabile interprete del film Basic Instinct insieme a Michael Douglas. Il bimbo era morto a causa di una insufficienza multiorgano. Ora per Sharon Stone si prospettano giorni difficili e pieni di malinconia. Fortunatamente al suo fianco ci sono i suoi fan che in queste ore stanno cercando in tutti i modi di tirarle su il morale. Sono migliaia infatti i messaggi di vicinanza e cordoglio che stanno giungendo sui suoi profili social.

