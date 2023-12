La showgirl Roberta Morise è incinta. A rendere nota l’indiscrezione è stata Dagospia. L’ex di Carlo Conti aspetta un figlio dal compagno Enrico Bartolini: famoso chef stellato.

Ad ufficializzare la relazione tra la 37enne e il 44enne è stato proprio Enrico qualche settimana fa, nel corso di una intervista al Corriere della Sera. Il loro legame è talmente forte che le nozze tra lo chef e Roberta Morise sono previste per la prossima estate. “Mi sono innamorato. Non pensavo potesse succedere. L’amore è una magia”, ha confidato il cuoco.

Bartolini è lo chef più stellato d’Italia

Enrico Bartolini è lo chef più stellato d’Italia. Risulta essere già padre di tre figli: Tommaso di 15 anni, Giovanni di 10 e Vittoria di 8. Tutti avuti dal precedente matrimonio. È nato a Castelmartini, in Toscana, e ha studiato presso l’Istituto Professionale Alberghiero F. Martini di Montecatini Terme. Nel 2016 ha inaugurato il suo ristorante a Milano e contemporaneamente anche a Bergamo e a Castiglione della Pescaia.

Come è iniziata la storia d’amore

Anche Roberta Morise in tv ha raccontato la sua storia d’amore con lo chef. “Andiamo a Dubai per qualche giorno di vacanza con le amiche, e Monica dice andiamo a trovare Enrico che è un mio amico. Lui non c’era al ristorante, però io ho condiviso la storia di Monica, lui ha gentilmente risposto alla storia, dicendo ‘che pensiero gentile che hai avuto, Roberta’. E niente è iniziato tutto lì, con un tag”.

Roberta Morise ha poi raccontato il primo incontro: “L’ho guardato e ho detto è lui e non pensavo potesse essere possibile, perché è bontà fatta persona, è l’uomo che ho sempre aspettato, giuro, non pensavo potesse esistere la perfezione. E’ accogliente, è dolce, è premuroso. Avevo smesso di crederci, definitivamente, sono stata tantissimi mesi lontana da qualsiasi forma di felicità, mi ero spesa” .

