Una terribile tragedia si è verificata intorno alle 3:30 di notte di giovedì 21 marzo vicino alla stazione ferroviaria di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Una donna di 31 anni è morta dopo essere stata investita da un treno merci in transito in direzione nord.

L’orrenda morte della donna a Roseto

La vittima sarebbe originaria proprio di Roseto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il treno si sarebbe fermato dopo circa un chilometro dal punto dell’investimento della donna. Il traffico ferroviario è rimasto ovviamente bloccato fino alle 6 di stamattina per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi del caso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mosciano Sant’Angelo e Giulianova (Teramo), la polizia scientifica, la polizia ferroviaria e il personale del 118. A causa del blocco del traffico ferroviario, Trenitalia ha comunicato che i treni ad alta velocità e gli Intercity notte che sono stati costretti a un maggiore tempo di percorrenza, superiore a 60 minuti, sono stati: Fr 9802 Pescara (5:00) – Milano Centrale (9:40); Icn 757 Torino Porta Nuova (20:50) – Lecce (10:10) del 20 marzo; Icn 765 Milano Centrale (21:15) – Lecce (10:02) del 20 marzo; Icn 755 Milano Centrale (21:50) – Lecce (9:30) del 20 marzo.

