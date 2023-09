Salsa di pomodoro, la classifica delle migliori: quali scegliere al supermercato

Se c’è un prodotto che caratterizza da sempre la spesa degli italiani, quello è sicuramente la salsa di pomodoro. Elemento fondamentale per rendere perfette la pasta o la pizza fatte in casa e sul quale, però, da tempo ci si interroga: quali sono le marche migliori tra quelle in mostra sugli scaffali del supermercato? Un quesito al quale ha tentato di rispondere la testata Altroconsumo, che ha indagato la qualità di 28 conserve, in particolare 8 passate e 20 polpe di pomodoro. Nello specifico, è stata testata la qualità della materia prima, il rapporto degli zuccheri, residuo ottico (per le passate) e residuo secco (per le polpe), pH, acido lattico. Infine l’igiene, valutata attraverso la ricerca di muffe e l’esame che verifica la presenza di impurità (filth test). Ecco i risultati dell’indagine sulla salsa di pomodoro e la relativa classifica. (Continua a leggere dopo la foto)

Salsa di pomodoro, la classifica delle migliori: quali scegliere In cima alla classifica Altroconsumo delle migliori passate di pomodoro, troviamo MUTTI Passata di pomodoro 700 g e ALCE NERO Passata di pomodoro Bio 500 g, considerate le migliori dai test di Altroconsumo. Al terzo posto, PETTI Passata di pomodoro extrafine Il delicato 700 g; seguono LE CONSERVE DELLA NONNA Pomodoro dolce dell'Emilia Romagna 700 g e CIRIO Passata verace 700 g. Ottiene il titolo di MIGLIOR ACQUISTO, LA TORRENTE Passata di pomodoro tradizionale 700 g con una valutazione di 63 punti. Salsa di pomodoro, la classifica delle migliori: quali scegliere Nella classifica delle migliori polpe, invece, il primo posto è stato assegnato a ESSELUNGA Polpa di pomodoro 3 x 400 g; seguono CASAR Polpadoro finissima 3 x 400 g, DE RICA Polpa Pronta 100% italiano 3 x 400 g, VIVIVERDE COOP Polpa Di Pomodoro finissima Biologica 2 x 210 g E ORTOLINA Polpa finissima 3 x 400 g.