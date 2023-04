Saman, in Italia i familiari del fidanzato: “Minacciati in patria” Cronaca

Caso Saman Abbas, in Italia i familiari del fidanzato. La Farnesina ha fatto sapere che i parenti di Saqib Ayoub sono stati portati al sicuro oggi in Italia dal Pakistan. Saqib era il fidanzato di Saman, che per un bacio postato sui social decise di rendere pubblica la sua relazione. I genitori di Saman si opponevano alla loro relazione perché volevano che acconsentisse a un matrimonio combinato. Da qualche settimana si era diffusa la notizia che la famiglia Ayoub è stata minacciata in patria. Saqib: “Saman mi fece capire che Shabbar Abbas – il padre della ragazza – avesse ucciso altre persone”.

>>>>>Divorzio Totti-Blasi, la decisione del giudice Saman e il fidanzato Saqib Minacciati di morte in Pakistan, in Italia i parenti di Saqib Ayoub Nel caso Saman Abbas, in Italia i familiari del fidanzato. La ragazza non potrà essere a Roma ad accogliere i parenti del fidanzato. La diciottenne è morta a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, ad aprile 2021 e i suoi resti sono stati ritrovati in un capannone di proprietà della sua famiglia soltanto lo scorso dicembre.

Al centro della sua morte, proprio l’opposizione della sua famiglia alla relazione con Ayoub. Il ministero degli Esteri fa sapere in una nota che “trasferimento” dei parenti di Saqib “dal Pakistan è stato facilitato dai Servizi di sicurezza italiani e dal Consolato a Islamabad che ha fornito i documenti per il padre, la madre e i fratelli di Ayoub”. “Palazzo Chigi esprime soddisfazione per il risultato e ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile il trasferimento”. Gli avvocati Claudio Falleti e Barbara Iannuccelli, difensori di parte civile di Ayoub, hanno voluto esprimere “grande soddisfazione per l’arrivo in Italia dei familiari di Saqib. Restituire un po’ di serenità a questo ragazzo in questo immenso incubo era doveroso. Adesso dritti verso la giustizia per Saman”.

La denuncia per minacce e gli altri presunti reati di Shabbar Abbas

I familiari di Saqib avrebbero ricevuto minacce di persona, attraverso telefonate e messaggi sui social, sia prima, sia dopo la sparizione di Saman. In particolare, l’avvocato Falleti aveva inviato una lettera al ministero degli Esteri e all’ambasciatore italiano a Islamabad per segnalare questa situazione e avviare le pratiche per il trasferimento della famiglia dal Pakistan.

Saqib Ayoub aveva presentato una denuncia per minacce a carico di Shabbar Abbas. Il padre di Saman attende la sentenza per l’estradizione in Italia dal Pakistan. “Ho molta paura in quanto il padre è una persona pericolosa e ho paura anche per i miei genitori che sono in Pakistan. Infatti Saman in alcune chiamate mi ha fatto chiaramente capire che suo padre ha già ucciso altre persone sia in Italia che in Pakistan”, ha detto il ragazzo il 5 maggio 2021 ai carabinieri.

Leggi anche: Roberto Vecchioni, la tragedia per la morte del figlio Arrigo. Allarme scarlattina nelle scuole, forma molto violenta colpisce i bambini. Orsa JJ4, Feltri provoca: “A questo punto abbattiamo i cacciatori”.