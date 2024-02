Non è un gran momento, per Sangiovanni. A Sanremo lo aveva fatto capire chiaramente: non stava bene, di mente e di spirito. E adesso arriva, purtroppo, la notizia che tutti i fan si aspettavano. Il musicista 21enne ha annunciato che si prenderà una pausa, rimanderà i concerti e anche l’uscita (già programmata) del suo prossimo album, “Privacy”. La scelta è stata annunciata via social: “Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo”.

E quindi stop a tutti i progetti imminenti. “L’uscita del mio album ‘Privacy’ e il concerto al Forum di Assago del 5/10 sono rimandanti” ha annunciato spiegando che chi aveva già preso i biglietti dello show o preordinato l’album sarà rimborsato.

Sangiovanni, lo sfogo sui social: “Grazie a tutti per la comprensione”

Il cantante ha spiegato: “L’uscita del mio album Privacy e il concerto al Forum di Assago del 5 ottobre sono rimandati. Per chi ha messo amore e fiducia in questo progetto preacquistando i biglietti del Forum o il disco riceverà il rimborso, i dettagli sono tutti nelle storie” ha quindi proseguito il cantante fornendo qualche informazione tecnica, ringraziando poi chi l’ha sempre sostenuto: “Ho ricevuto tantissimo sostegno che non mi aspettavo e tantissima comprensione che per me in questo momento rappresentano la cosa più importante, anche perché mi sembra di sentire che quello che vivo io tocca tante persone e mi fa sentire meno solo. Davvero grazie”.

“Sangio” però ha voluto rassicura i fan: “Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. Non ve lo meritate voi, e non se lo merita il mio team (che per altro ringrazio per la vicinanza). Voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come ‘lavoro’”.

