L’Ad Rai Roberto Sergio durante il finale del Festival aveva temporaneamente chiuso il nodo conduzione Sanremo 2025 con questa dichiarazione: “Amadeus resta al Festival? Lasciamo decantare, ne riparleremo tra 15-20 giorni”.

La risposta di Ama, non è tardata ad arrivare: “Onestamente, io avevo detto che era il mio ultimo già a maggio scorso, ma stavolta sento che mi devo realmente fermare in questo momento. Ringrazio l’Ad del desiderio di farci proseguire, ma sento il desiderio di fermarmi e fare altro. Altre idee, altre sfide, altre scommesse come sempre fatto”.

Sanremo 2025: chi si ipotizza alla conduzione

Fiorello durante il suo programma radiofonico ha già messo il naso nella discussione sul toto-conduttori, suggerendo la coppia Alessandro Cattelan-Antonella Clerici.

Clerici sarebbe già alla seconda conduzione dopo l’edizione del 2010. Oltre a quanto suggerito dal conduttore di Viva Rai 2, è insistente anche il nome di Stefano De Martino, anche lui di stanza a Rai2. E poi i nomi più istituzionali. Carlo Conti, già direttore artistico tra 2015 e 2017, Maria De Filippi, che avrebbe del clamoroso, poi due pezzi da novanta della televisione generalista come Gerry Scotti, mai in passato all’Ariston, e Paolo Bonolis, già conduttore per due edizioni.

Chiunque di loro potrà essere, una cosa è certa: chi raccoglierà il testimone di Amadeus, dopo questi ascolti record, avrà una bella gatta da pelare.

