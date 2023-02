Sanremo dice addio alla Rai? L’ipotesi si fa sempre più concreta

Dopo decenni di fortunatissimo connubio, il Festival di Sanremo potrebbe non essere più trasmesso dalla Rai. Quella del possibile addio tra il festival della canzone italiana e la televisione pubblica per il momento resta soltanto un’ipotesi. E nemmeno troppo concreta. Ma le parole pronunciate nel corso della quarta conferenza stampa di questa edizione di Sanremo dall’assessore al Turismo del Comune ligure in provincia di Imperia, Giuseppe Faraldi, stanno facendo già discutere addetti ai lavori e semplici spettatori.

L’annuncio in conferenza stampa dell’assessore

“Vi porto anche i saluti del sindaco Alberto Biancheri che, oggi, è in visita sul territorio insieme al ministro della Salute, Orazio Schillaci. – così l’assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi, apre la conferenza stampa – La kermesse sta registrando numeri incredibili, lo vediamo dentro e fuori l’Ariston. Per questo ancora una volta ringraziamo la Rai che mette in vetrina Sanremo”.

“C’è una offerta per una cordata non Rai, valuteremo. – l’assessore gela i presenti alla conferenza stampa sul possibile addio alla Rai – La valutazione per la gestione di un festival come questo non può essere fatta a fronte di una proposta arrivata poche ore fa. È una valutazione da fare al momento opportuno, con gli uffici opportuni, di certo non in questo momento”. Faraldi replica con queste parole ad una domanda sull’offerta presentata da una cordata non Rai per l’organizzazione e la trasmissione del Festival di Sanremo.

Secondo quanto si apprende, infatti, nelle scorse ore al Comune di Sanremo sarebbe stata protocollata una proposta per la gestione del Festival da parte di una cordata privata di cui fino a questo momento non si sa nulla: né il nome, né tantomeno il valore dell’offerta. Per questo motivo, durante la conferenza stampa, un inviato di Striscia la Notizia, il programma satirico di Canale 5, ha posto questa domanda all’assessore Faraldi: “L’accordo con la Rai scade a dicembre, è quindi il momento di pensare a un bando?”. Comunque sia, nel corso dell’incontro con i giornalisti, hanno fatto discutere anche le parole di Paola Egonu. La campionessa di pallavolo, conduttrice della terza serata del Festival, ha ribadito le sue accuse all’Italia di essere un Paese razzista. Accuse che già avevano mandato su tutte le furie il leader della lega Matteo Salvini. Ma evidentemente la Egonu è assolutamente convinta di quello che dice.

