Sanremo, Chiara Ferragni dona il suo compenso: ecco dove finiranno i soldi

Come già comunicato da Amadeus qualche tempo fa, Chiara Ferragni sarà tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo. L’influencer è stata scelta per condurre la prima e l’ultima puntata del Festival della canzone italiana durante le serate del 7 e dell’11 febbraio. Insieme a lei, oltre al conduttore, anche il cantante Gianni Morandi. La notizia però è che la Ferragni ha deciso di devolvere in beneficenza tutto il suo compenso. Durante una conferenza stampa tenuta a Palazzo Parigi a Milano, è la stessa moglie di Fedez a rendere noto che il suo cachet verrà donato alla rete nazionale antiviolenza D.I.Re.

Chiara Ferragni a Sanremo

“Ho avuto modo di conoscere la presidente di D.I.Re e alcune delle operatrici che tutti i giorni lavorano sul campo, sono loro le vere eroine che mi hanno ancora di più convinta a iniziare questo percorso che spero si evolverà nei prossimi anni. Un grazie anche alla Rai e ad Amadeus senza cui questa iniziativa non sarebbe stata possibile”, dichiara Chiara Ferragni in conferenza stampa.

“Non so ancora cosa farò sul palco di Sanremo, affronterò lì l’argomento. – prosegue l’influencer milanese – Forse farò un monologo, ma quando ne ho parlato con Amadeus è stato subito super disponibile, super accogliente e generoso e penso che mi farà sentire a mio agio. Anche a Cremona, dove sono cresciuta, era pieno di donne che non lavoravano e anche se i rapporti non andavano bene, avevano paura di uscire da quella situazione. Non erano indipendenti economicamente. Io ho capito che dovevo trovare il modo di esserlo, è difficile decidere la propria vita quando è l’uomo che porta il denaro a casa. C’è anche la violenza economica. Invece è troppo importante lavorare, fare qualsiasi cosa che ci renda libere e indipendenti”.

“Non c’è solo la violenza economica ma anche quella psicologica e io ne sono stata vittima. – rivela poi Chiara Ferragni – Lo capisci dalle frasi, dall’atteggiamento. Quando ti rendi conto che un uomo vuole decidere per te. All’epoca all’inizio non me ero resa conto, mi riferisco al legame che ho avuto prima di Federico, è come se certi atteggiamenti dell’uomo siano normalizzati. Ti dici: ‘Vabbè è geloso, è possessivo’. Invece sono tutti campanelli d’allarme. Devi dirti: ‘Non me lo merito’. Ora sono contenta che se ne parli, anzi, in primis voglio parlarne io”.

“Amadeus me lo ha chiesto dall’inizio di partecipare al Festival, ma non mi sentivo pronta. – conclude poi il suo intervento – Quando è stato riconfermato per i tre anni mi ha chiamato subito: ‘Che fai?’. Era marzo, poi c’è stato il percorso di Federico, ci ho pensato e a maggio ho accettato. Sono emozionata ma è una nuova sfida: non ho mai condotto un programma, e parto dal Festival. Volevo fare una sola puntata, ma poi mi ha convinto a farne due, ce la metterò tutta. Non sono l’unica a essere agitata, questo mi consola”.

Potrebbe interessarti anche: Ferragni shock: “Lascio i social”. Cos’è successo?