Fa ancora discutere la lite, vera o presunta, tra Fedez e Chiara Ferragni che ha chiuso di fatto la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Secondo diversi retroscena, l’influencer se la sarebbe presa con il marito per le scene troppo spinte di cui è stato protagonista sul palco insieme a Rosa Chemical. Ma questa ricostruzione dei fatti non convince tutti. Al momento solo i diretti interessati, oltre a chi si trovava vicino a loro in quel momento, conoscono la verità su come si siano svolti i fatti. Ora però arriva la testimonianza di un testimone oculare che ha assistito alla scena. Si tratta del giornalista Federico Taddia che racconta la sua versione dei fatti su Instagram.

Lite a Sanremo tra Fedez e Chiara Ferragni

Oltre a essere un giornalista, Federico Taddia è anche uno degli autori del Festival di Sanremo. E decide di commentare la vicenda della lite tra Fedez e Chiara Ferragni su Instagram, rendendo anche pubbliche le foto scattate durante quei momenti. “Non vi dirò cosa si sono detti, né sul palco e né sul backstage: sono solo affari loro”, premette però il giornalista.

“Ridevo. Ridevo, perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa. – si legge sul suo post Instagram – Ridevo, perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro. Ridevo, perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale. Ridevo, perché uno come me, che con le donne l’ha scazzata un milione di volte, non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez”.

“Ridevo, perché Chiara Ferragni può piacere o meno, ma è di una professionalità rara, e questa professionalità l’ha mantenuta anche in un momento complesso frenando ogni altro istinto. – prosegue uno degli autori di Sanremo – Ridevo, perché non era una operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre. Ridevo, perché era dai tempi dell’adolescenza che non sentivo parlare così tanto di limoni. Non ho il video, inutile che me lo chiediate: l’ho cancellato subito. Ho solo fatto qualche foto per immortalare il momento. Non vi dirò cosa si sono detti, né sul palco e né sul backstage: sono solo affari loro”, ribadisce per concludere.

