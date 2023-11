Tragedia sul campo da calcio. Raphael Dwamena, un talentuoso calciatore ghanese di 28 anni, ha perso la vita durante la partita tra la sua squadra, l’Egantia, e il Partizani. Il drammatico evento si è verificato intorno al venticinquesimo minuto di gioco, quando Dwamena improvvisamente si è accasciato al suolo.

I soccorsi sono stati tempestivi e il personale medico si è prontamente precipitato sul terreno di gioco per assistere il calciatore. Ma per il promettente calciatore di 28 anni, non c’è stato nulla da fare.

Un malore improvviso che ha sconvolto l’intera comunità

Nonostante gli sforzi frenetici dei sanitari e il rapido trasporto in ospedale, Raphael è morto subito dopo. La notizia della sua morte ha scosso il mondo del calcio, generando un’ondata di dolore e sgomento.

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio provenienti da vecchi compagni di squadra, avversari, dirigenti e appassionati di calcio di tutto il mondo.

La Federazione calcistica ghanese ha annunciato che verranno condotte indagini approfondite per comprendere le cause di questa improvvisa tragedia. Inoltre, in vista dei prossimi match, sono previsti dei minuti di silenzio in campo, in segno di lutto e commemorazione per onorare la memoria di Raphael Dwamena.

