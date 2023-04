Sono ormai 13 giorni che Silvio Berlusconi è ricoverato nell’ospedale San Raffaele di Milano per curare una grave forma di polmonite alimentata anche dal suo precario quadro clinico. Il fondatore di Forza Italia soffre infatti di una leucemia cronica che ne compromette le difese immunitarie. Quando però, dopo il ricovero nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale milanese, tutti lo davano ormai per spacciato, il Cavaliere riesce nuovamente a stupire tutti. Ecco cosa scrivono i professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri nel bollettino medico emesso qualche ora fa.

Silvio Berlusconi: l’ultimo bollettino medico

“Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali”. È questo il bollettino medico ufficiale dell’ospedale San Raffaele, il quarto da quando Silvio Berlusconi è ricoverato, firmato da Zangrillo e Ciceri poche ore fa. Una evoluzione positiva delle sue condizioni di salute che in pochi si sarebbero aspettati.

Insomma, il bollettino medico del San Raffaele sottoscritto dal primario Alberto Zangrillo, amico intimo del Cavaliere, riaccende le speranze nei familiari, negli amici e nei compagni di partito di Silvio Berlusconi. Anche se l’età avanza, (a settembre compirà 87 anni) e la malattia che lo affligge è grave, Silvio dunque non molla. Con buona pace di tutti i detrattori e i nemici politici che nei giorni sorsi lo avevano dato già per spacciato.