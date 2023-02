Mosca difende Berlusconi contro Zelensky: “Rabbia impotente”

Tra Silvio Berlusconi e Volodymyr Zelensky è scontro totale. E il premier Giorgia Meloni rischia di finirci in mezzo. Qualche giorno fa il leader di Forza Italia ci era andato giù pesante contro il presidente dell’Ucraina, descrivendolo in pratica come il principale responsabile dell’invasione russa del suo Paese ordinata da Vladimir Putin. Parole che hanno fatto insorgere non solo gli alleati della Nato, ma anche il numero 1 di Kiev. La risposta di Zelensky a Berlusconi è durissima. Il Cavaliere decide di non replicare ufficialmente. Ma da alcuni retroscena filtra la sua forte irritazione. A difenderlo ci pensa però Maria Zakharova, la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca.

Berlusconi contro Zelensky

L’affondo di Silvio Berlusconi contro Zelensky

“Io a parlare con Zelensky se fossi stato il presidente del Consiglio non ci sarei mai andato perché stiamo assistendo alla devastazione del suo Paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili. – così Silvio Berlusconi uscendo dal seggio delle elezioni Regionali in Lombardia – Bastava che cessasse di attaccare le due Repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto. Quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore. Per arrivare alla pace penserei che il presidente americano dovrebbe prendersi Zelensky e mettergli a disposizione un piano Marshall a 6, 7, 8, 9mila miliardi di dollari per ricostruire l’Ucraina, a una condizione: che da domani ordini il cessate il fuoco anche perché noi da domani non daremo più dollari e armi. Solo una cosa del genere potrebbe convincerlo”.

“Diversi leader hanno diritto di pensiero, il vero problema è l’approccio della società italiana che a quel leader hanno dato un mandato. – questa la risposta sprezzante di Zelensky durante la conferenza stampa a Kiev insieme a Giorgia Meloni – Io credo che la casa di Silvio Berlusconi non sia mai stata bombardata dai missili. Mai siano arrivati con i carri armati nel giardino di casa sua, nessuno ha ammazzato i suoi parenti. Non ha mai dovuto fare la valigia alle tre di notte per scappare o la moglie ha dovuto cercare da mangiare. E tutto questo grazie ‘all’amore fraterno’ della Russia”.

Il post pro Berlusconi di Maria Zakharova

“Ogni volta che parlo tutti ne approfittano per montare una polemica. – avrebbe confessato ai suoi un irritato Silvio Berlusconi – Non è vero che non conosco la guerra . Da ragazzino sono stato sfollato anche io, gli orrori della guerra li ho vissuti”, avrebbe aggiunto senza però ricorrere ad una nota ufficiale. “In un ennesimo attacco di rabbia impotente, l’abitante del bunker si è scagliato contro Berlusconi, perché questi ha ricordato al regime di Kiev del Donbass. – ecco invece la difesa di Maria Zakharova su Telegram – In modo banale Zelensky ha paragonato il proprio regime a quello fascista e l’operazione militare speciale russa alle azioni degli Alleati nella Seconda guerra mondiale. Gli è scappata la verità”.

