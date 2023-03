Sondaggi politici: crollo Meloni, frena anche Schlein Politica

Gli ultimi sondaggi politici effettuati da Euromedia Research fanno registrare un vero terremoto. L’istituto diretto da Alessandra Ghisleri conferma la tendenza negativa fatta segnare nelle ultime settimane dal partito di Giorgia Meloni. Ma stavolta la situazione rischia di precipitare. Rispetto alla fiducia che gli italiani ripongono in lei, la leader di Fratelli d’Italia perde infatti talmente tanti punti percentuali in una sola volta da far temere un crollo verticale nei prossimi mesi. La Meloni si può consolare però con la frenata del Pd per cui forse è già finito l’effetto novità rappresentato da Elly Schlein.

Euromedia Research con i suoi sondaggi politici certifica dunque il potenziale crollo dei consensi intorno alla figura di Giorgia Meloni che, rispetto alla precedente rilevazione effettuata dalla Ghisleri, perderebbe quasi il 3%: il 2,6% per la precisione. Ora soltanto il 36,9% degli italiani ha fiducia in lei. E anche il consenso per il suo governo scende del 2,2% al 35,5%. Pure Fratelli d'Italia fa registrare un segno negativo, perdendo un altro mezzo punto percentuale. Giorgia Meloni e Elly Schlein Sul crollo della Meloni nei sondaggi politici pesa sembra pesare di più il rincaro dei prezzi che l'emergenza immigrazione. Il primo problema per il 48,6% dei cittadini italiani sono l'inflazione e l'aumento dei prezzi. Gli sbarchi degli immigrati preoccupano invece soltanto il 26,2% del campione intervistato dall'istituto della Ghisleri.

Passando agli altri partiti, il Pd cresce ancora dello 0,2%, ma la fiducia nella sua leader Elly Schlein cala di ben 2,2 punti percentuali ad appena un mese dalla sua elezione al Nazareno. Il Movimento 5 Stelle perde ancora l’1,3%, con il partito di Giuseppe Conte in netto affanno nei sondaggi politici. Se per la Meloni è un quasi crollo dunque, i suoi alleati non se la passano meglio: La Lega di Salvini e Forza Italia di Berlusconi perdono entrambi lo 0,5% circa.

