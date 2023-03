Una notizia davvero fuori dall’ordinario arriva dall’Australia. Due sorelle gemelle identiche tra loro hanno confessato, durante un’intervista ad una emittente televisiva britannica, di avere il desiderio di rimanere incinta insieme dello stesso uomo, colui che è il fidanzato di entrambe da ben 11 anni. Le sorelle australiane protagoniste di questa inedita vicenda si chiamano Anna e Lucy Decinque, hanno 35 anni e vivono nella città di Perth. Sono state intervistate dal programma ‘This Morning’ di ITV.

Le due sorelle gemelle con il fidanzato

La storia delle sorelle gemelle che vogliono rimanere incinta insieme

Le due sorelle gemelle sono anche protagoniste di un programma televisivo australiano in cui raccontano come vivono. “È così che abbiamo scelto di vivere le nostre vite e siamo felici di vivere in questo modo”, affermano parlando della scelta di condividere già da 11 anni lo stesso fidanzato che di nome si chiama Ben. Secondo la loro versione, sono diventati tutti e tre ormai inseparabili e non potrebbero vivere lontani. Per questo motivo è maturata la loro decisione di rimanere incinta insieme.

Secondo quanto si apprende, anche Ben avrebbe un fratello gemello con cui condivide quasi tutto. “Capisce che dobbiamo essere uguali, dobbiamo fare tutto insieme, non c’è pressione, capisce e basta”, commentano le due sorelle gemelle che giurano inoltre che tra di loro non c’è alcuna gelosia. Tuttavia, entrambe riconoscono che è un problema riuscire a rimanere incinta insieme, cioè proprio nello stesso periodo. Il loro sogno sarebbe infatti quello di vivere la gravidanza e crescere insieme i loro bambini.

Fortunatamente le due sorelle gemelle non si aspettano che i loro figli siano identici, ma sperano semplicemente che siano entrambi “felici”. Come ci si poteva aspettare, l’intervista ha fatto storcere il naso a più di un commentatore. Come riporta il tabloid britannico Daily Mail, qualcuno è arrivato a definire “inquietante” questa storia delle due gemelle che vogliono rimanere incinta insieme dello stesso uomo. Ma i tre protagonisti della vicenda sembrano sicuri del fatto loro.

