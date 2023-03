Sparatoria, sette morti in una chiesa: killer in fuga

Sette persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta all’interno di una chiesa dei Testimoni di Geova ad Amburgo. L’episodio è avvenuto intorno alle 21 e sembra che l’autore o gli autori della strage siano riusciti a fuggire.



La sparatoria si è verificata nel quartiere di Alsterdorf, e otto persone sarebbero rimaste gravemente ferite. La polizia ha immediatamente chiesto alla popolazione di non avvicinarsi alla zona e di cercare riparo in un edificio, invitando a utilizzare i cellulari solo per le emergenze.

#Aktuell kommt es in #Alsterdorf zu einem größeren Polizeieinsatz. Wir prüfen derzeit die Hintergründe und informieren hier in Kürze über nähere Erkenntnisse. pic.twitter.com/ISit1BZJ5t — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) March 9, 2023





Secondo quanto riportato dalla Bild, l’autore della sparatoria sarebbe ancora in fuga, ed è in corso una vasta operazione di ricerca da parte della polizia. La comunità dei Testimoni di Geova è sotto shock per l’orribile tragedia che ha colpito la loro chiesa.



Al momento non si hanno ulteriori informazioni sulla motivazione dell’attacco, ma le autorità stanno indagando per fare luce sulla vicenda. Si tratta di un evento tragico e spaventoso, che ha scosso la città di Amburgo e l’intera Germania.