Rincari, rincari e ancora rincari. Dalla fine della pandemia e l’inizio della guerra in Russo-Ucraina, sembrerebbe che non ci sia settore che riesce a salvarsi dalla crisi dell’aumento dei prezzi. E questa in arrivo c’è una nuova stangata per le moto. Per gli italiani che già si trovano a fronteggiare il rincaro energetico, dei generi alimentari e dei carburanti, adesso saranno gli appassionati di moto a dover stringere maggiormente la cinghia. Le due ruote spesso si scelgono anche per motivi di necessità. Visto il traffico cittadino e la mancanza di parcheggi, sono in molti infatti che hanno optato per l’acquisto di un mezzo a due ruote, che in determinate situazioni si rivela certamente più comodo da utilizzare per spostarsi. Inoltre anche le istituzioni hanno fatto la loro parte per incentivare l’utilizzo di mezzo a due ruote visto che il più delle volte ha bassi consumi e anche basse velocità. Nei grandi centri urbani infatti è diventato indispensabile creare delle alternative all’uso della macchina. In sostanza un risparmio di soldi e tempo non indifferente che da questi giorni potrebbe non esserci più.

Arriva la stangata per le moto

La sgradita sorpresa interesserà milioni di cittadini. Come spiegato dalla testata specializzata Solo Motori, la notizia dei rincari è arrivata nelle scorse ore da Parigi, dove è stata presa una decisione molto criticata dai residenti. La notizia nello specifico i motociclisti parigini si sono visti costretti a pagare la sosta proprio come le auto. Sembra incredibile ma proprio in questi giorni il comune della capitale Francese ha deciso l’introduzione di numerose zone con aree di sosta a pagamento.

Rincari fino a 3.000 euro all’anno per gli amanti delle due ruote

E i costi? Decisamente alti, visto che le tariffe possono arrivare in alcuni casi anche a 3 euro al giorno. Calcoli alla mano, la spesa annuale per un lavoratore che utilizza ogni giorno queste zone di sosta a pagamento potrebbe andare in contro ad una spesa di quasi 3000 euro. Visti gli ingenti possibili introiti, la stangata per le moto potrebbe presto essere replicata anche altrove, per migliorare i conti in rosso di tanti Comuni.



