Strage di Belgrado, il killer non può essere condannato perché troppo giovane

Strage di Belgrado, il killer non può essere condannato. Kosta K., l’autore della strage alla scuola di Belgrado, secondo la legge serba non è penalmente responsabile- Il ragazzo, infatti, non ha ancora compiuto 14 anni. Lo ha riferito il suo difensore, Aleksandar Cvejic, al network Tanjug. Il giovane ha ucciso a colpi di pistola otto allievi della scuola e una guardia giurata, ferendo altri sei studenti e un insegnante.

Superstiti e parenti della strage di Belgrado

Belgrado, l’autore non può essere condannato

L’evento è avvenuto poco prima delle 8.40 di questa mattina. Il giovane avrebbe sparato diversi colpi di pistola contro i suoi compagni di scuola, uccidendone otto e ferendone almeno sei, e anche un insegnante. La scuola colpita dall’episodio è la Vladislav Ribnikar, situata nel quartiere Vracar della capitale, e l’area circostante è stata evacuata. Secondo le informazioni fornite dal Ministero dell’Interno, l’arma utilizzata dal giovane sarebbe stata quella del padre, anche se non è ancora chiaro il motivo del gesto.