Tananai duetta con una artista di strada: video virale sui social

A volte nella vita accadono cose che ci si sogna sempre di fare, ma che poi non succedono mai realmente. E invece stavolta non è andata così, perché il sogno ad occhi aperti di una giovane artista si è realizzato. La scena si svolge a Roma, nella centralissima via del Corso. Una ragazza giovanissima di 20 anni, che si scoprirà in seguito chiamarsi Virginia Mingoli, si sta esibendo nell’interpretazione del brano ‘Tango’ del cantante Tananai. Ma ad un certo punto, come per magia, l’artista che ha appena partecipato a Sanremo, forse passando di lì per caso, la sente e si unisce a lei in un duetto il cui video è diventato subito virale sui social.

Tananai duetta con una artista di strada

Il duetto di Tananai con Virginia Mingoli

Virginia Mingoli stava intonando ‘Tango’ di fronte ad un piccolo pubblico a via del Corso quando si è accorta che dalla folla si stava facendo avanti una persona. Dopo qualche attimo di smarrimento, la ragazza ha capito che era proprio Tananai. Non si sa ancora con certezza se una delle star del Festival di Sanremo si trovasse lì casualmente, oppure se qualcuno lo avesse avvertito che qualche artista di strada stava cantando la sua canzone.

Fatto sta che Tananai non si è fatto pregare per iniziare ad esibirsi in un duetto improvvisato con Virginia Mingoli. “Sembrava un sogno ad occhi aperti”, così la ragazza ventenne commenta lo straordinario incontro. “Ritrovarsi Tananai all’improvviso: probabilmente il momento più alto della mia vita finora”, scrive poi nelle sue storie Instagram. E ancora “Sei una persona di una dolcezza rara, è stato un onore. Mi hai fatto un regalo enorme, grazie”.