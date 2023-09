Arriva la tassa sulla carne: funziona così ed già realtà in Europa

Una tassa per la carne, che finirà inevitabilmente per pesare sulle tasche dei consumatori e che avrà l’obiettivo dichiarato di disinscentivare il consumo di questo alimento. Un passaggio invocato in passato da diversi analisti, tra i quali Bill Gates, e che sarà presto realtà in un Paese europeo: la Danimarca sarà infatti il primo Stato del Vecchio Continente ad adottarla. A confermarlo, come riportato dalla Verità, è stato il ministro socialdemocratico delle finanze Jeppe Bruus: “Il governo sta ristrutturando l’industria alimentare ed esaminando la possibilità di istituire un’imposta sulla produzione e sul consumo di carne bovina”. Ecco, nel dettaglio, come funziona la tassa sulla carne (Continua a leggere dopo la foto)

Un passaggio, questo, particolarmente caro a Bill Gates, che da tempo aveva invocato l’introduzione di provvedimenti analoghi in nome della difesa del clima. Entrando nel dettaglio, il progetto del governo danese dovrebbe portare a un rincaro di circa 2 euro al chilo: una simile proposta è già stata avanzata da parte del Consiglio etico della Danimarca e potrebbe presto diventare realtà. (Continua a leggere dopo la foto)

“Il cambiamento climatico è un problema di natura etica” si legge all’interno del progetto. Che si pone l’obiettivo di “diminuire l’impatto a livello climatico” delle attività dell’uomo. La tassa sulla carne potrebbe, stando alle previsioni, diventare realtà entro il 2024: all’interno del Paese non mancano voci contrarie, ma l’Ue sembra decisa ad appoggiare il governo sostenendo il provvedimento. (Continua a leggere dopo la foto)