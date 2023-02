Terremoto in Turchia, La Sapienza piange la sua studentessa

Nel terremoto in Turchia ha perso la vita anche una studentessa dell’Università “La Sapienza” di Roma. A dare la notizia è la stessa accademia. Si tratta di Nesrin Kara, classe 1986, originaria di Antiochia, che frequentava il corso di laurea inglese in Cognitive Neuroscience. Il messaggio di cordoglio dell’Ateneo e quello personale della rettrice, Antonella Polimeni.

Nesrin Kara nella foto diffusa dall’Università “La Sapienza”

Terremoto in Turchia, il cordoglio de La Sapienza per la sua studentessa

Appresa la tragica notizia, l’Università “La Sapienza” ha diffuso un’immagine sorridente di Nesrin Kara, di fronte ai cancelli d’ingresso dell’ateneo, accompagnata da un messaggio.

“Il terribile terremoto avvenuto ai confini tra Turchia e Siria nella notte del 6 febbraio, che ha fatto migliaia di vittime, si è portato via anche la giovane vita di Nesrin Kara, una nostra studentessa. Nesrin era iscritta al corso di laurea magistrale in lingua inglese Cognitive Neuroscience presso la Facoltà di Medicina e psicologia”.

Il messaggio prosegue, con l’espressione del grande dolore di tutta la comunità della Sapienza. “La comunità universitaria della Sapienza, profondamente addolorata, si stringe alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Nesrin e la rettrice Antonella Polimeni, a titolo personale e dell’intera comunità, esprime le più sentite condoglianze per questa gravissima perdita”.

