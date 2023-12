Terribile incidente, l’ambulanza finisce fuori strada: morti e feriti

Un gravissimo incidente stradale ha colpito la comunità di San Pietro in Casale, nel Bolognese, questa mattina verso le 12.45. Un’ ambulanza della Croce Rossa, mentre trasportava una donna e la sua figlia disabile all’ospedale di Bentivoglio per una visita medica, è tragicamente finita fuori strada, urtando contro un palo prima di precipitare in un fossato.

L’impatto è stato devastante. Nonostante non fossero coinvolti altri veicoli, le conseguenze sono state fatali per una delle persone a bordo. La donna, madre della paziente disabile, ha perso la vita a causa delle gravi ferite subite nello schianto, nonostante i tentativi di soccorso durante il trasporto all’ospedale di Bentivoglio.

Leggi anche: Manduria, maxi incidente: Angelo muore sul colpo, grave figlia di 15 anni

Gravi anche gli altri passeggeri

La situazione per gli altri passeggeri è critica. La figlia disabile, 23 anni, è attualmente ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Bologna. Le sue condizioni sono serie, ma i medici stanno facendo tutto il possibile per stabilizzarla.

.I due operatori, dipendenti della Croce Rossa, avrebbero riportato solo ferite lievi. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da ricostruire, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che l’ambulanza sia uscita di strada autonomamente, senza coinvolgere altre vetture

Le autorità locali stanno indagando per chiarire le circostanze esatte dell’incidente. Al momento, si ipotizza che l’autista dell’ambulanza possa aver perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare, provocando così il tragico schianto.

Il cordoglio di tutta la Croce Rossa per il terribile incidente

Questo incidente solleva nuove preoccupazioni sulla sicurezza stradale e l’importanza di procedure di emergenza adeguate per i trasporti sanitari. La comunità di San Pietro in Casale è in lutto, e le famiglie delle vittime sono al centro del pensiero e del sostegno di tutti i cittadini.

La Croce Rossa e le autorità locali hanno espresso il loro cordoglio e hanno assicurato che verranno fornite tutte le assistenze necessarie alle famiglie colpite da questa tragedia. Nel frattempo, si attendono ulteriori aggiornamenti sulle indagini e sulle condizioni dei sopravvissuti.

Leggi anche: Incinta, perde il bambino per un incidente stradale: la disperazione della giovane