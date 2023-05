Bambino di 5 anni si salva dalla furia omicida del padre nascondendosi dietro al divano Cronaca

Un’intera cittadina sotto shock dopo quanto accaduto nelle scorse ore. Si tratta di Torremaggiore, vicino Foggia, dove un uomo di 45 anni ha ucciso il presunto amante della moglie e anche la figlia di 16 anni che cercava di difendere la madre rimasta gravemente ferita. L’autore del duplice omicidio che poteva trasformarsi in una strage si chiama Taulant Malaj, è di origini albanesi, ma da 20 anni in Italia e da poco aveva trovato lavoro come panettiere. A fare notizia è anche il modo in cui il figlio di cinque anni sarebbe riuscito a sottrarsi alla furia omicida del padre: nascondendosi dietro ad un divano.

Secondo i residenti di Torremaggiore e i loro vicini, però, Taulant Malaj e la moglie erano una “coppia serena, non li sentivamo mai litigare”. La donna poi “usciva poco ed era sempre in compagnia del marito”. Il suo datore di lavoro descrive l’autore dell’omicidio come “un grandissimo lavoratore, dedito alla famiglia. L’ultima volta l’ho visto sabato sera alle sette era in centro. Passeggiava da solo e mi è apparso sereno. Nessuno di noi riesce a credere a quanto abbia compiuto”.

