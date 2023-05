Trani, fanno sesso sulla spiaggia in pieno giorno, il post del sindaco: “Forse avete esagerato” Cronaca

Sesso in pieno giorno sulla spiaggia e il video diventa virale. Il sindaco commenta l’episodio con un post scatenando la bufera social. Accade a Trani, in Puglia, dove una coppia si è messa ad amoreggiare di fronte ad altri bagnanti sulla spiaggia di Capo Colonna. Qualcuno intanto ha filmato la scena. E così il video che intanto aveva ottenuto migliaia di visualizzazioni viene fatto oggetto di un commento sarcastico da parte del primo cittadino Amedeo Bottaro. Ma non tutti hanno apprezzato il suo atteggiamento.

Leggi anche: Federica Pellegrini racconta il suo rapporto a tre: “Mi controllava dallo spioncino, gli dissi faccio sesso con chi voglio” La spiaggia di Capo Colonna a Trani è tornata ad essere fruibile dai bagnanti soltanto nel 2022, dopo i lavori che hanno permesso di recuperare alcuni tratti di sabbia che erano stati erosi dal mare. Nemmeno il tempo di riaprire ed ecco che ad una coppia, complice anche il caldo torrido di questi giorni, viene in mente di spogliarsi in pieno giorno davanti a tutti e mettersi a fare sesso. Ma al centro della polemica social ci finisce pure il sindaco a causa di un commento discutibile. Sesso sulla spiaggia a Trani: il post del sindaco “Avevamo pensato di realizzare nuovi tratti di costa fruibili. Avevamo pensato di realizzare nuovi luoghi di incontro e aggregazione. Forse, però, avete un po’ esagerato!”, questo il post del sindaco di Trani sulla coppia che ha fatto sesso in spiaggia. Un giudizio sarcastico che non è piaciuto affatto ad alcuni suoi concittadini.

Qualcuno ad esempio chiede con durezza “l’identificazione dei protagonisti del video per denunciarli per atti osceni in luogo pubblico”. Un altro invece sottolinea “lo stato di abbandono e degrado in cui si trova il 99% della città”. “In zona Boccadoro questo e peggio accade regolarmente e in massa ogni giorno ad ogni ora”, sottolinea un altro utente. “Sindaco, per vedere il video completo sono dovuto andare sul profilo Facebook di un ex sindaco, non lasciamo alle opposizioni queste opportunità”, ironizza infine un altro. Insomma la storia del sesso sulla spiaggia a Trani diventa virale.

Leggi anche: Vergine a 35 anni, non vuole fare sesso prima del matrimonio: “Ma papà vuole iscrivermi su Tinder”