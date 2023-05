Federica Pellegrini racconta il suo rapporto a tre: “Mi controllava dallo spioncino, gli dissi faccio sesso con chi voglio”

Federica Pellegrini ancora protagonista del gossip. La nuotatrice italiana celebra oggi l’uscita del suo libro. Si intitola ‘Oro’, è in libreria con la casa editrice La nave di Teseo ed è una sua autobiografia. Tra le pagine del testo, però, si trovano anche alcuni particolari piccanti e inediti del rapporto a tre più o meno segreto che la Pellegrini ha intrattenuto nel 2011 durante i Mondiali di nuoto di Shangai con il suo allora compagno Luca Marin e con quello che di lì a poco sarebbe diventato il suo fidanzato per diversi anni: l’altro nuotatore Filippo Magnini. Il quadro che ne esce è ricco di particolari scabrosi.

Federica Pellegrini racconta il rapporto a tre con Magnini e Marin

Quando Federica Pellegrini si reca a Shangai, in Cina, in occasione dei Mondiali di nuoto del 2011, ufficialmente è ancora fidanzata con il collega Luca Marin. Ma le cose tra i due non vanno bene e la loro storia sembra arrivata agli sgoccioli. A dare la spallata definitiva al loro rapporto arriva la cotta che la nuotatrice si prende per un altro suo collega: Filippo Magnini.

Nel libro Federica Pellegrini confessa che, prima ancora di interrompere la relazione con Marin, fosse “innamorata come un’adolescente. Durante il ritiro in hotel prima dei Mondiali facevamo un collegiale pre-gara sul posto per abituarci al fuso orario” e la tensione in vasca si tagliava con il coltello tra i tre. Marin a quel punto, racconta Federica, “ha cominciato a stare male, a non mangiare e a dimagrire tantissimo. Era sospettoso, inquieto. E non aveva torto”. Allora lei decide di lasciarlo: “Il giorno in cui lo avevo lasciato mi aveva chiesto se c’era un altro e io avevo negato”.