Trovato morto il neonato dell’aristocratica

Il neonato abbandonato da Constance Marten è stato ritrovato senza vita. La 35enne aristocratica britannica, che si pensava fosse scomparsa a gennaio da Londra, è stata poi arrestata. Insieme a lei, il compagno Mark Gordon, che aveva già scontato una condanna per stupro negli Stati Uniti. I due sono stati fermati a Brighton, dopo la fuga avvenuta per motivi poco chiari il 20 gennaio. Gli investigatori di Scotland Yard e della Sussex Police hanno confermato il ritrovamento del corpicino in un bosco a Lewes, nel sud dell’Inghilterra.

>>>>>Royal Family, il gesto che sa di perdono

Constance Marten e Mark Gordon

L’aristocratica Constance Marten e il suo neonato trovato morto

Cos’è successo? L‘ereditiera trentacinquenne, con forti legami con i reali inglesi, ha cominciato a frequentare Mark Gordon dal 2016. La sua famiglia avrebbe sempre ostacolato la relazione, dati anche i precedenti penali del compagno. Non è chiaro se la fuga sia dovuta alla gestione della gravidanza in atto, ma Constance è sparita dal 20 gennaio. Ci sono stati diversi avvistamenti e l‘auto con la quale i due sono scappati ha preso fuoco. Constance è stata costretta a partorire nei giorni della fuga e, a quanto pare, i due hanno preso la decisione di abbandonare il bambino nel bosco. Marten e Gordon sono in carcere. Dovranno chiarire diversi fatti e giustificare la morte del bambino appena partorito.

Leggi anche: “Mi hanno tradito”, la bomba di Harry contro la Royal Family.