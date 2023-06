Allarme alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. L’operatore della diga distrutta nel sud dell’Ucraina segnala il disastro imminente. Il bacino della diga di Kakhovka non può più fornire una quantità sufficiente di acqua per il raffreddamento dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Secondo l’amministratore delegato di Ukrhydroenergo, Igor Syrota, il livello dell’acqua è sceso al di sotto del punto critico di 12,7 metri. Il che significa che non è in grado di rifornire adeguatamente i bacini della centrale nucleare di Zaporizhzhia per il raffreddamento dell’impianto.

È allarme alla centrale nucleare di Zaporizhzhia

