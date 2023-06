Ucraina, massiccia offensiva di Kiev nella notte, i russi: “Sparano senza sosta”

La controffensiva dell’esercito di Kiev contro quello russo è in pieno svolgimento in Ucraina. Durante la notte scorsa è stata lanciata una nuova massiccia offensiva nella regione di Zaporizhzhia. E la notizia viene confermata anche dai russi secondo cui le forze ucraine possono contare su un ampio numero di uomini e mezzi.

E sono proprio fonti russe a rendere noto che gli ucraini stanno premendo per sfondare le difese a Zaporizhzhia. I blogger di guerra russi descrivono un massiccio attacco terrestre ucraino lanciato nella notte in più punti nella zona. Parlano di un numero di tank e un volume di artiglieria molto alto. E di reparti russi isolati o travolti. “Numerosi proiettili sono esplosi nelle posizioni più avanzate. Diversi gruppi corazzati delle forze armate ucraine sono entrati in azione nella notte”, si legge su alcune fonti. Alle cinque del mattino una seconda ondata di attacchi avrebbe sortito alcuni successi. “Obici e MLRS sparano senza sosta”, denunciano i russi.

