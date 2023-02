Ucraina, Meloni gela Putin: “Ha fallito”

Il 24 febbraio è il giorno in cui si celebra la triste ricorrenza del primo anno di guerra in Ucraina. Entrambe le parti in guerra, la Russia di Vladimir Putin e l’Ucraina di Volodymyr Zelensky, cercano di fare propaganda a loro favore, come è logico accada durante un conflitto armato. Il numero 1 di Kiev appare prima in un video pubblicato sui suoi canali social. E poi tiene un accorato discorso in piazza Santa Sofia, nella capitale ucraina. All’indirizzo di Zelensky giunge la solidarietà dell’Unione Europea e del premier italiano Giorgia Meloni.

Zelensky parla all’Ucraina

“Gloria a tutti quelli che stanno combattendo adesso. – dichiara Zelensky il 24 febbraio dalla piazza Santa Sofia di Kiev – Il vostro sforzo rende più vicina la vittoria, e decide se l’Ucraina esisterà. Ogni giorno dipende da te, soldato ucraino. Sei la persona più importante, sei la ragione per cui sono oggi ancora vivi milioni di ucraini. Sei il motivo per cui suonerà la vittoria. Gloria a voi e a tutti quanti aiutano ogni giorno, combattendo e salvando vite umane, Gloria ai nostri eroi! Gloria all’Ucraina”.

“La Russia vincerà in Ucraina, arrivando se necessario fino al confine con la Polonia. – scrive invece sul suo profilo Telegram l’ex primo ministro e vicepresidente del Comitato di sicurezza della Federazione russa Dmitrij Medvedev -Dobbiamo spingere il più lontano possibile i confini delle minacce al nostro Paese, anche se questi sono i confini della Polonia”.

Meloni contro Putin

“Un anno fa la Federazione Russa ha scioccato il mondo invadendo l’Ucraina. – questo il messaggio di Giorgia Meloni – La Russia aveva già in passato compiuto aggressioni verso i suoi vicini e non aveva mai spento le rivendicazioni su quelli che chiama i suoi confini storici ma nessuno poteva immaginare un atto così grave. Il mondo libero è debitore, l’Italia sta dalla parte di Kiev”.

Il presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando in Estonia aggiunge che “dall’inizio della guerra il 24 febbraio 2022 Putin ha fallito nel suo obiettivo di dividere l’Ue. Invece di cancellare l’Ucraina dalle mappe si è confrontata con un’opposizione più forte che mai. L’Ucraina si è posta come testimone della forza di chi si oppone per la libertà. L’Ucraina prevarrà perché l’Ue sarà al suo fianco e il nostro sostegno continuerà. L’Ucraina ha già scelto l’Europa, ha già scelto l’unità dei nostri valori. In questi tempi bui il cuore degli ucraini è riscaldato dalla speranza che possano unirsi all’Europa”.

