Compra un abito usato, poi la scoperta su TikTok: “È un Versace”

Un vero colpo di fortuna quello che è toccato in sorte a una ragazza canadese. La giovane, che si chiama Sarah Dunk, racconta la sua incredibile esperienza postando un video su TikTok. Sarah ha l’abitudine di acquistare abiti nei negozi dell’usato. E così ha fatto anche quando ha comprato per soli 11 euro un vestito vintage che poi ha scoperto essere un abito firmato Versace del valore di ben 9mila euro. Il video è diventato subito virale sul social network.

Compra un abito usato e scopre che è un Versace Sarah Dunk scopre un Versace su TikTok Secondo quanto ha dichiarato la stessa Sarah Dunk su TikTok, l'abito che i proprietari del negozio dell'usato non hanno saputo valutare a dovere, potrebbe essere un modello da collezione firmato Versace dal valore di migliaia di euro. Forse da 9mila euro. Durante il video postato sul social network, la giovane ha tirato fuori dal suo armadio un abito da sera di colore nero con trasparenze. Poi, dopo aver dato un'occhiata all'etichetta, si sarebbe resa conto di aver comprato un vestito di alta moda. A fare notizia è soprattutto il prezzo pagato per acquistare quell'abito di Versace: 17 dollari canadesi che corrispondono a circa 11 euro. Il video su TikTok, come detto è diventato subito virale, ha collezionato fino a questo momento più di 16 milioni di visualizzazioni. Tra i tanti commenti al post, ce n'è uno di un utente che afferma con certezza che quel vestito appartiene alla collezione primavera/estate del 1992.

Inoltre, sul sito 1stDibs.com, che si occupa proprio della vendita di articoli di lusso, il suo prezzo è fissato in 9.800 dollari. Sarah Dunk non è però sicura di voler rivendere il suo abito di Versace perché secondo lei è leggermente diverso rispetto a quello pubblicizzato sul sito: le spalline sono diverse. Ma in molti spiegano che abiti di questo tipo spesso vengono cuciti su misura per il cliente.

