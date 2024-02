Il ministero della Salute ha deciso di ritirare dal commercio un lotto di vitello tonnato di marca ‘Gianni Negrini’ per un non meglio specificato “rischio microbiologico”. A rendere pubblica la scelta compiuta dal ministero sono stati anche le catene di supermercati Carrefour e Il Gigante. Al momento però non si sa ancora di quale patogeno si tratti in particolare.

Il vitello tonnato ‘Gianni Negrini’ viene venduto in confezioni da 170 grammi. Il numero di lotto ritirato dal mercato è E11867, con la data di scadenza 19/02/2024. Ed è stato prodotto nello stabilimento di via Alberelli 28, a Renazzo, in provincia di Ferrara (marchio di identificazione CE IT 19 L).

Leggi anche: Shampoo e cosmetici, nuovi sequestri. La lista (aggiornata) dei prodotti ritirati