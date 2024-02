La Royal Family britannica è di nuovo al centro di oscuri retroscena, e la cosa sta suscitando inquietudine e preoccupazione tra i sudditi. Stamattina il principe William ha annullato all’ultimo momento la sua partecipazione a un evento programmato al castello di Windsor, dove era prevista una cerimonia religiosa in memoria di re Costantino di Grecia, deceduto l’anno scorso e cugino di secondo grado di re Carlo. Nonché padrino dell’erede al trono. Le voci sulle reali motivazioni del gesto si rincorrono.

Leggi anche: “Troppi morti”. William rompe il silenzio su Gaza: le parole del principe

Il motivo dell’assenza del principe del Galles, come riferito dal Kensington Palace, è stato attribuito a “ragioni personali”, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito. Per il suo discorso previsto durante l’evento, il principe William sarà sostituito dal principe Pavlos, figlio di re Costantino, insieme alla regina consorte degli Elleni, Anne-Marie.

Le voci su re Carlo

La cerimonia al castello di Windsor avrebbe visto la partecipazione di altri membri della famiglia reale britannica, tuttavia, sembra che solo la Regina Camilla, accompagnata dal principe Andrea e dall’ex moglie Sarah Ferguson, duchessa di York, siano rimasti presenti all’evento.

La presenza o l’assenza del re Carlo, al momento, rimane avvolta nel mistero. Secondo alcune fonti riportate dal Daily Mail, il sovrano, attualmente in cura per un cancro non specificato, non era previsto che partecipasse alla cerimonia a Windsor oggi. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Sun, sembra che il re sia giunto per l’evento ma sia poi partito prima che la cerimonia avesse inizio, per ragioni ancora sconosciute.

Oltre alle preoccupazioni per la salute del 75enne Carlo, anche la principessa Kate, moglie di William, si trova in fase di convalescenza dopo un intervento chirurgico all’addome all’inizio dell’anno, la natura del quale è ancora avvolta nel mistero. Tuttavia, Kensington Palace ha comunicato che la principessa sta bene. Allo stesso tempo, è stato riferito che Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, è stata recentemente diagnosticata con un tumore alla pelle.

Leggi anche: Kate Middleton, indizi sulla sua patologia: un nuovo membro del team di William spiegherebbe tutto