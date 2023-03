Zelensky escluso dalla serata degli Oscar: “No al suo messaggio”

Un brutto colpo per l’immagine di Volodymyr Zelensky e per il suo impegno contro l’invasione russa. Secondo quanto riporta Variety, al presidente dell’Ucraina è stato infatti negato il permesso di apparire in video durante la serata di gala della consegna degli Oscar che si terrà a breve. È già la seconda volta di seguito che l’Academy of Motion Pictures sbatte la porta in faccia al numero 1 di Kiev. Zelensky resta dunque molto deluso perché sperava di riuscire a far mandare in onda il suo video messaggio domenica sera in diretta sulla Abc, dopo che già aveva fatto la stessa cosa al Festival del cinema di Berlino.

Niente video agli Oscar per Zelensky

Secondo la versione del giornale che si occupa di spettacolo, non ancora smentita né confermata dalla Academy of Motion Pictures che organizza la serata degli Oscar, la richiesta del leader dell’Ucraina di apparire in video durante la cerimonia di consegna delle statuette, trasmessa da Mike Simpson dell’agenzia Wme, sarebbe stata rimandata al mittente senza troppi convenevoli. E così Zelensky dovrà riporre nel cassetto le sue speranze.

A detta di diversi organi di stampa, l’esclusione di Zelensky dalla serata degli Oscar rappresenta un duro colpo per il presidente dell’Ucraina. E anche per la propaganda di Kiev. La mancata concessione del permesso di apparire in video negli Usa coinciderebbe infatti con un calo di sostegno da parte del pubblico americano alla causa degli ucraini. L’esatto contrario di quanto accaduto fino a poco tempo fa.

Zelensky era infatti apparso in video al Festival di Berlino in coincidenza con la presentazione di Superpower, il documentario su di lui girato dall’attore e regista Sean Penn, uno dei suoi migliori alleati mediatici. In quell’occasione Penn aveva chiesto al governo degli Stati Uniti di aumentare il suo sostegno militare all’Ucraina. Compresa “la consegna e la fornitura di missili di precisione a lungo raggio”. Ma Zelensky nei mesi scorsi era stato ospitato anche ai festival cinematografici di Cannes e di Venezia. E anche ai Grammy Awards. Ora però il vento sembra stia velocemente cambiando. Come dimostra il rifiuto alla sua partecipazione agli Oscar.

