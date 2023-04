Alessandro Parini, chiarezza sulla sua morte: il risultato dell’autopsia italiana

Il risultato dell’autopsia su Alessandro Parini. La vittima dell’attentato terroristico a Tel Aviv è morto per l’impatto con l’auto dell’attentatore. Il corpo dell’avvocato romano trentacinquenne non presentava bossoli o altri segni di armi da fuoco. Non sono coinvolti, dunque, gli spari della polizia israeliana, intervenuta per fermare l’attentatore. Nell’autopsia disposta dalla procura di Roma al policlinico Gemelli, è dunque confermato che la morte del giovane è dovuta allo schiacciamento del veicolo sulla schiena e sulla testa. La procura ha aperto un’indagine per i reati di attentato con finalità di terrorismo, omicidio e lesioni.

Alessandro Parini, avvocato 35enne, è la vittima dell’attentato di Tel Aviv

La causa della morte di Alessandro Parini

Il giovane avvocato, Alessandro Parini, è deceduto, dunque, nel modo che avevano descritto le forze israeliane e i relativi esami strumentali. Il risultato dell’autopsia su Alessandro Parini conferma anche in Italia la dinamica dell’attentato. L‘arabo israeliano Abu Jaber avrebbe preso la sua auto per dirigersi deliberatamente sul lungomare della capitale israeliana. Secondo le autorità locali, l’attentatore avrebbe rimosso i dissuasori per poter entrare liberamente sul percorso. A quel punto si è diretto verso i gruppi di turisti, puntando proprio due comitive italiane, dove ha provocato la morte di Parini e il ferimento di altri due connazionali.

Nel suo abitacolo, Jaber possedeva un fucile giocattolo, per cui non ha potuto esplodere alcun colpo. Gli unici spari uditi dai testimoni sono stati esplosi dalla polizia del luogo, che ha ucciso l’attentatore proprio perché si sarebbe sporto verso la finta arma, secondo le dichiarazioni degli stessi agenti.