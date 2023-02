Sergio Mattarella ha nominato Alfiere della Repubblca un bambino di 10 anni. Insieme ad altri ventinove connazionali, poco fa, il bambino, che compirà 11 anni a maggio, si chiama Alexander Bani e abita a Città di Castello, in provincia di Perugia. Insieme agli altri nuovi alfieri, ha ricevuto un attestato di benemerenza direttamente dal presidente.

Sergio Mattarella

Bambino di 10 anni Alfiere della Repubblica, ecco perché

Alexander Bani è il bambino di 10 anni che il presidente ha voluto nominare Alfiere della Repubblica. Alex ha compiuto azioni di solidarietà per ottenere il prestigioso riconoscimento. Alex ha dimostrato “solidarietà e l’amicizia dimostrata nei confronti del piccolo Sasha, bambino ucraino scappato dal conflitto”.

Sasha è stato ospite di una famiglia italiana per alcuni mesi, insieme alla madre e al fratellino di due anni. Alexander ha la mamma russa e frequenta la scuola primaria. La sua scuola ha accolto diversi bambini provenienti dai luoghi del conflitto in Ucraina.

Alexander Bani e Sasha

Bambino di 10 anni Alfiere della Repubblica, storia di una grande amicizia

Grazie alla conoscenza del russo di Alexander, che si è presentato come “mediatore”, Sasha è stato subito accolto per favorirne l’inserimento del nuovo amico. I due bambini sono subito diventati compagni di banco e amici inseparabili. L’accoglienza spontanea di Alexander ha permesso a Sasha di ritrovare un senso di normalità in poco tempo, nonostante le gravi difficoltà e i traumi subiti per la situazione nel suo Paese.

