Cospito, dalla Corte Costituzionale un possibile sconto di pena

La Corte Costituzionale ipotizza sconto di pena per Cospito. Alfredo Cospito, il terrorista che si autodefinisce anarchico, potrebbe ottenere uno sconto di pena, in forza del pronunciamento della Corte Costituzionale. La Corte ha fatto decadere come illegittimo il dispositivo che ha portato all’inasprimento della pena per il mancato attentato alla Scuola allievi carabinieri di Fossano del 2006. Il reato, dunque, non può più essere inquadrato nel sistema della “strage contro la sicurezza dello Stato”. I giudici potranno dunque valutare uno sconto di pena in punta di diritto. Ma non tutte le opinioni sono concordi.

Alfredo Cospito

Sconto di pena possibile per Cospito, i dettagli

La Corte costituzionale doveva dare il suo parere sulle attenuanti che potrebbero essere applicate all’attentato contro la Scuola carabinieri di Fossano, nel 2006, andato a vuoto. Ecco perché la Corte Costituzionale ipotizza sconto di pena per Cospito Gli esplosivi, piazzati all’interno di alcuni cassonetti, non hanno provocato il ferimento di nessuno.

“Viene dunque dichiarato illegittimo il quarto comma dell’articolo 69 del codice penale “nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell’ergastolo. Il carattere fisso della pena dell’ergastolo esige che il giudice possa operare l’ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello stesso art. 69. Il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva”.