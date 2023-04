Crosetto shock: “Gli africani ci invaderanno, Europa lavori per evitare questo scenario”

Il ministro Crosetto: “Gli africani ci invadono, Europa eviti questo scenario”. Dichiarazioni forti del ministro della Difesa, Guido Crosetto, al Forum di Confcommercio a Roma. “Decine di migliaia di persone al giorno cercheranno di arrivare in Europa se non si creeranno le condizioni per lo sviluppo dell’Africa”. “Uno degli snodi fondamentali di questo secolo sarà il rapporto con il sud del mondo“. Da qui il monito all’Europa affinché eviti questo uno “scenario da invasione”.

>>>>>Lollobrigida: “Incentivare nascite, no a sostituzione etnica”

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenuto al Forum di Confcommercio

“Creare condizioni di sviluppo in Africa o è invasione”

Guido Crosetto: “Gli africani ci invadono, Europa eviti questo scenario”. “Uno degli snodi fondamentali di questo secolo sarà il rapporto con il sud del mondo, per quanto riguarda l’Europa sarà il rapporto con l’Africa. Io sono convinto che non esista un futuro dell’Europa scollegato dal futuro dell’Africa. Stiamo parlando di un continente che arriverà a 2 miliardi e mezzo di popolazione tra 25 anni. Stiamo parlando di un continente in cui non è prevista crescita economica, dove sono previsti disastri dei cambiamenti climatici. La somma di questi fattori non può che essere una somma distruttiva non solo per l’Africa, ma anche per l’Europa. Il giorno che un miliardo e mezzo di persone non potrà vivere in Africa, si rivolgerà alla parte del mondo più vicina e più ricca”.

“Allora diventa miope per l’Occidente non guardare a come evitare questo scenario drammatico e come non guardare all’Africa come opportunità” ha aggiunto Crosetto.